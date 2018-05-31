Почти 24 тыс. человек остаются без электричества в Нижегородской области

Последствия урагана устраняют на территории Нижегородской области. По состоянию на 7:00 31 мая в области без света остаются 23 961 человек, которые проживают в 118 населенных пунктах. В районах ведутся аварийно-восстановительные работы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В среду, 30 мая, в результате сильных порывов ветра, которые достигали 28 м/с, произошло многочисленное падение деревьев, в том числе на линии электропередач. В ликвидации последствий задействована 131 аварийно-восстановительная бригада из 455 человек и 166 единиц техники. Также привлечены сотрудники МЧС, сообщает ИА «НьюсНН».

Ветром было повалено 1834 дерева, из которых 540 находятся на территории Нижнего Новгорода. Большая часть из них к концу дня была убрана. Были повреждены кровли 87 зданий и более 70 автомобилей.

Ранее сообщалось, что ураган оставил без энергоснабжения около 170 тыс. жителей Нижегородской области. Глава региона Глеб Никитин рассказал, что для ликвидации последствий шквалистого ветра задействовано 150 бригад ОАО «Нижновэнерго» и еще более 20 бригад от независимых сетевых организаций.