Дорогу в Екатеринбурге залило кипятком из-за прорыва трубы

Часть дороги обвалилась в Екатеринбурге в результате прорыва трубы. Проезжую часть и автомойку залило кипятком.

Инцидент произошел на улице Посадской. Проезжую часть начало быстро заливать кипятком в результате коммунальной аварии. Со слов сотрудников автомойки, им пришлось в спешке эвакуироваться, чтобы не попасть в поток кипятка. На место была вызвана аварийная бригада, которая перекрыла воду. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Потоп затруднил движение автомобилей от улицы Гурзуфской к улице Белореченской. Проезд осуществляется только по встречной полосе.

Местные жители опасаются, что коммуникации на участке прогнили и ради ремонта коммунальщики перекроют дорогу.