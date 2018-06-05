Стадион «Уфа-арена» примет волейбольную Лигу наций

«Уфа-арена» в столице Башкирии на три дня превратится в волейбольную площадку. С 8 по 10 июня там пройдет российский этап международных соревнований по волейболу «Лига наций». Сыграют сборные России, Ирана, КНР и Бразилии.

Как уточняет «МедиаКорСеть», технические работы по подготовке арены к волейбольным матчам завершились накануне. Вместо льда там появилась волейбольная площадка.

По данным организаторов, у сборной России по итогам шести матчей четвертое место в Лиги наций. Второе место – у команды из Бразилии, Китай расположился на 10-й строчке, а Иран – на 13-й.

Напомним, в 2017 году Международная федерация волейбола (FIVB) сообщила о создании нового турнира среди сборных под названием «Лига наций». Этот турнир должен заменить мужскую Мировую лигу и женский Гран-при.

В нем участвуют 16 команд: 12 «основных» и четыре «претендента». Лига пройдет по круговой системе. В конце сезона две худшие команды заменят лучшие из числа претендентов — Лиги вызова. Победитель определится в «Финале шести».