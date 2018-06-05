Собянин открыл городской пресс-центр ЧМ-2018

Мэр Москвы Сергей Собянин отрыл городской пресс-центр чемпионата мира по футболу 2018 года. Расположен он в Колонном зале Дома Союзов на улице Большая Дмитровка, д. 1.

Пресс-центр будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00 до окончания турнира 16 июля. Здесь будут проходить брифинги с участием руководителей города и региона, представителей туристической отрасли, деятелей культуры и искусства, а также пресс-конференции, где смогут разместиться 50 человек и шесть спикеров, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, журналисты смогут воспользоваться рабочей зоной на 80 мест, где установлены компьютеры, оборудован бесплатный доступ к Wi-Fi, есть система хранения вещей и медицинский пункт. Вся навигация и информационные материалы представлены на русском и английском языках. Также в пресс-центре организованы зоны презентации городов и регионов, где пройдут матчи ЧМ-2018. Кроме того, как отмечает НСН, для сотрудников СМИ организуют специальные мастер-классы и экскурсии. По словам мэра, опыт организации пресс-центров столичные власти приобрели во время прошлогоднего Кубка конфедераций.

«Год назад мы приобрели хороший опыт поддержки журналистов, которые не получили официальной аккредитации на Кубок конфедераций. Специальным пресс-центром в Колонном зале Дома союзов воспользовались несколько сотен журналистов. На чемпионате мира мы вновь открываем такой пресс-центр и приглашаем журналистов пользоваться его возможностями», — цитирует мэра «Спорт-Экспресс». Собянин добавил, что аналогичные центры заработали и в других городах-участниках мундиаля. На данный момент в них зарегистрировано порядка 5,5 тыс. представителей СМИ, 1,5 тыс. из которых представляют зарубежные страны.

ЧМ-2018 по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Накануне FIFA пообещала представить новую телевизионную заставку к ЧМ-2018 из-за допущенной мультипликаторами ошибки.