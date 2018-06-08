«Рад, что Дацюк выиграл Олимпиаду»

Самый титулованный хоккейный тренер XXI века Майк Бэбкок большую часть мая провел в Дании на чемпионате мира. Последние три сезона он возглавляет команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс». Нынешний сезон клуб завершил в апреле, проиграв «Бостон Брюинз» семь матчей в первом раунде Кубка Стэнли. После этого 55-летний специалист отправился в Данию — наблюдать за играми национальных сборных. Появляясь на трибуне, тренер не расставался с блокнотом и ручкой, постоянно делая пометки.

Мотивации постоянно учиться у коллег Майка Бэбкока не лишило даже бесчисленное количество трофеев, завоеванных им за последние 15 лет в НХЛ и на международной арене. Он заявил о себе еще в 2003 году, когда вывел в финал Кубка Стэнли скромный «Анахайм Майти Дакс». Через год Майк Бэбкок впервые возглавил сборную Канады, с которой сразу же выиграл чемпионат мира-2004. В 2005 году он возглавил «Детройт Ред Уингз» и десять сезонов проработал в команде с Павлом Дацюком, в 2008-м приведя «Красные крылья» к победе в Кубке Стэнли.

Перед Олимпиадой в Ванкувере Майк Бэбкок вернулся в сборную Канады. Выступление на Играх-2010 принесло команде золотые медали, а ее наставнику — титул первого в истории хоккея тренера, ставшего членом «Тройного золотого клуба» (списка победителей Кубка Стэнли, чемпионата мира и Олимпиады). В 2014 году Майк Бэбкок вновь возглавил сборную «Кленовых листьев» на Олимпийских играх в Сочи и сумел сохранить за ней статус сильнейшей. А в 2016 году специалист добавил в коллекцию своих трофеев Кубок мира, выигранный в Торонто.

Майк Бэбкок ценит российских хоккеистов. Помимо успешного сотрудничества с Павлом Дацюком, он привлек в «Торонто» защитника Никиту Зайцева, который уже два сезона является одним из лидеров клуба. Под его руководством в главной команде «Мэйпл Лифс» играл Никита Сошников, а две недели назад годовой контракт с ней подписал защитник ЦСКА Игорь Ожиганов. О шансах 25-летнего хоккеиста заиграть в «Торонто», работе с Павлом Дацюком, Никитой Зайцевым и Никитой Сошниковым легендарный тренер рассказал «Известиям» во время чемпионата мира в Дании. В интервью Майк Бэбкок оценил выступление сборных России и Канады на мировом первенстве и выразил разочарование, что не смог попасть на Олимпиаду в Корее из-за решения НХЛ не делать перерыв в регулярном чемпионате.

h1 Фото: Global Look Press/Andrew Francis Wallace

— С какой целью вы приезжали на чемпионат мира в Дании? Хотите чему-то научиться после 15 лет работы в НХЛ?

— Любой тренер может увидеть что-то для себя на любом крупном турнире. Я всегда стараюсь посещать чемпионаты мира, если клубы НХЛ, в которых я работаю, не доходят до финальных раундов Кубка Стэнли. Особенно это важно в нынешнем году, когда в Дании собрались многие лучшие мастера нашей лиги. Здесь всегда можно увидеть, какие новые идеи в тактике предлагают тренеры. Интересно посмотреть, как против звезд уровня Коннора Макдэвида, Патрика Кейна и Мики Зибанежада играют хоккеисты из России и Европы, которые уже завтра могут приехать в НХЛ. Например, уже многие знают про талант Кирилла Капризова. Но это был его дебютный чемпионат мира, он впервые выступал против игроков мирового уровня. Было интересно посмотреть, насколько он готов противостоять лучшим защитникам.

— Кирилл Капризов задрафтован «Миннесотой». Исходя из того, что вы увидели в Дании, каковы его шансы заиграть в НХЛ?

— Хорошие. Он в порядке. Мне нравится этот игрок — у него есть всё, чтобы стать звездой.

— Что скажете о его удалении в овертайме четвертьфинала со сборной Канады?

— Сказалось отсутствие опыта игры на таком уровне. Думаю, со временем Капризов будет прогрессировать и избежит ошибок, которые свойственны любому молодому спортсмену. По потенциалу он может заиграть в любом клубе НХЛ. «Миннесота» сделала хороший выбор проспекта (молодой спортсмен с потенциалом стать звездой. — «Известия»).

— Во время группового турнира чемпионата мира вас можно было встретить в Копенгагене, хотя Канада и США играли в Хернинге. Старались не зацикливаться на сборных со своего континента?

— Да, пытался просмотреть как можно больше интересных матчей. Я мог быть в Хернинге на игре Канады, на следующее утро просмотреть матч американской сборной, затем выехать в Копенгаген и к вечеру приехать на встречу России и Швеции. Так что если я бываю на чемпионатах мира в качестве зрителя, то езжу туда-сюда, чтобы следить за всеми игроками.

h2 Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

— Что скажете о выступлении сборной России?

— Судя по тому, что я видел, у нее был явно не самый сильный состав. В Копенгагене были некоторые из российских звезд — Дацюк, Дадонов, Зайцев. Но и много новичков. На мой взгляд, на предыдущих чемпионатах состав был сильнее. Когда я возглавлял сборную Канады на Олимпиадах и Кубке мира, нашим парням часто доводилось играть против Овечкина, Малкина, Тарасенко, Кузнецова, Панарина и Бобровского. Сейчас их не было. Но, думаю, для своего состава эта сборная выступила хорошо. Да, она проиграла Канаде в овертайме, но там всё решили нюансы и небольшие детали — наша команда была немного более слаженной.

— Почему команда Канады осталась без медалей?

— Швейцария в полуфинале показала превосходную организацию игры. И ту самую слаженность, о которой я сказал выше. Именно слаженность действий всей команды, а также игра вратарей, — залог успеха в таких матчах. В том полуфинале эти факторы работали на Швейцарию. А в матче за третье место Канада играла с равным себе соперником — США. Здесь победитель мог быть только один.

— Как вам игра Никиты Зайцева?

— Я думаю, он был одним из лучших в сборной России. Мне очень нравится этот игрок, и я рад, что уже два года работаю с ним. Приехав в «Торонто», Никита быстро адаптировался к жизни вдали от родного дома и сразу понял наши требования, с первых же матчей стал радовать болельщиков. Первый сезон у него был отличный — Зайцев прибавил во многих компонентах, хотя жажда борьбы, умение обращаться с шайбой и бросок у него были на хорошем уровне и до этого. К сожалению, во втором сезоне у него была травма, и после восстановления он стал играть немного хуже. Но в целом в прошедшем розыгрыше НХЛ я им тоже доволен. Уверен, этим летом он сможет хорошо подготовиться и будет играть еще лучше.

— Почему вы решили обменять в «Сент-Луис» Никиту Сошникова?

— Мне очень нравилось с ним работать. Сошников — настоящий боец, который отдаст всё для команды. Я люблю таких игроков. Но после травмы ему было непросто вернуться на свой уровень. После силового приема Здено Хары и сотрясения мозга мы очень осторожно старались помочь ему вернуться на уровень НХЛ, поэтому отправили его в фарм-клуб. В течение сезона мне было тяжело найти ему место в главной команде, поэтому в феврале мы с тогдашним генеральным менеджером «Торонто» Лу Ламорелло решились на обмен Никиты в «Блюз». Уверен, это пойдет на пользу и ему, и нам. Не сомневаюсь, Сошников еще покажет себя в НХЛ.

— Удивлены, что Павел Дацюк доиграл в сборной до 40 лет?

— Нет, с его профессионализмом и талантом можно играть еще дольше. Уже 10 лет прошло, как мы с Дацюком помогли «Детройту» выиграть Кубок Стэнли. А он по-прежнему в порядке. Может быть, немного потерял скорость, но понимание игры, способность отдать пас по-прежнему при нем. Очень рад, что он наконец выиграл Олимпиаду. Знаю, что Павел очень этого хотел.

h3 Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

— Каковы шансы Игоря Ожиганова закрепиться в «Торонто»?

— Ой, не знаю. Он пока еще новичок в нашей команде и НХЛ, не так ли? Для того чтобы он успешно играл у нас, мы должны помочь ему адаптироваться в лиге, в городе и в самом клубе. Но мы готовы это сделать. Не зря мы так долго наблюдали за Игорем.

— Вы долго поддерживали контакт, а прошлой осенью вместе с Лу Ламорелло даже прилетали в Москву. Делаете на него серьезную ставку?

— Мы тогда очень хорошо поговорили. И мне понравилась еда. Я приехал, мы хорошо пообедали, и я поехал обратно домой.

— Когда НХЛ заявила, что перерыва на Олимпиаду в Пхенчхане в регулярном чемпионате лиги не будет, расстроились?

— Да, в этот раз мы не поехали. Очень жаль, потому что я люблю такие соревнования, уровень борьбы на них, атмосферу на трибунах и в городе во время Олимпиады. И в Ванкувере-2010, и в Сочи-2014 был настоящий праздник, в котором я бы не отказался поучаствовать вновь.

— Как думаете, действующие игроки и тренеры клубов НХЛ будут отпущены на Олимпиаду-2022 в Пекине?

— Насчет следующего раза не знаю. Не знаю, как будут смотреть на ситуацию НХЛ, МОК и ИИХФ. Но я бы хотел, чтобы в Пекин приехали лучшие. Мне такая возможность выпадала дважды. Это было здорово — мы выиграли два золота. Люблю выигрывать олимпийское золото.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter