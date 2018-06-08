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«Рад, что Дацюк выиграл Олимпиаду»

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» и сборной Канады на Олимпиаде в Сочи Майк Бэбкок — о работе с российскими хоккеистами, чемпионате мира в Дании и долгожданном триумфе своего бывшего подопечного на Играх в Пхенчхане
Фото: Getty Images/Claus Andersen
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«Рад, что Дацюк выиграл Олимпиаду»
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2018-06-04 19:04:36
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Самый титулованный хоккейный тренер XXI века Майк Бэбкок большую часть мая провел в Дании на чемпионате мира. Последние три сезона он возглавляет команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс». Нынешний сезон клуб завершил в апреле, проиграв «Бостон Брюинз» семь матчей в первом раунде Кубка Стэнли. После этого 55-летний специалист отправился в Данию — наблюдать за играми национальных сборных. Появляясь на трибуне, тренер не расставался с блокнотом и ручкой, постоянно делая пометки.

Мотивации постоянно учиться у коллег Майка Бэбкока не лишило даже бесчисленное количество трофеев, завоеванных им за последние 15 лет в НХЛ и на международной арене. Он заявил о себе еще в 2003 году, когда вывел в финал Кубка Стэнли скромный «Анахайм Майти Дакс». Через год Майк Бэбкок впервые возглавил сборную Канады, с которой сразу же выиграл чемпионат мира-2004. В 2005 году он возглавил «Детройт Ред Уингз» и десять сезонов проработал в команде с Павлом Дацюком, в 2008-м приведя «Красные крылья» к победе в Кубке Стэнли.

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Перед Олимпиадой в Ванкувере Майк Бэбкок вернулся в сборную Канады. Выступление на Играх-2010 принесло команде золотые медали, а ее наставнику — титул первого в истории хоккея тренера, ставшего членом «Тройного золотого клуба» (списка победителей Кубка Стэнли, чемпионата мира и Олимпиады). В 2014 году Майк Бэбкок вновь возглавил сборную «Кленовых листьев» на Олимпийских играх в Сочи и сумел сохранить за ней статус сильнейшей. А в 2016 году специалист добавил в коллекцию своих трофеев Кубок мира, выигранный в Торонто.

Майк Бэбкок ценит российских хоккеистов. Помимо успешного сотрудничества с Павлом Дацюком, он привлек в «Торонто» защитника Никиту Зайцева, который уже два сезона является одним из лидеров клуба. Под его руководством в главной команде «Мэйпл Лифс» играл Никита Сошников, а две недели назад годовой контракт с ней подписал защитник ЦСКА Игорь Ожиганов. О шансах 25-летнего хоккеиста заиграть в «Торонто», работе с Павлом Дацюком, Никитой Зайцевым и Никитой Сошниковым легендарный тренер рассказал «Известиям» во время чемпионата мира в Дании. В интервью Майк Бэбкок оценил выступление сборных России и Канады на мировом первенстве и выразил разочарование, что не смог попасть на Олимпиаду в Корее из-за решения НХЛ не делать перерыв в регулярном чемпионате.

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Фото: Global Look Press/Andrew Francis Wallace

 С какой целью вы приезжали на чемпионат мира в Дании? Хотите чему-то научиться после 15 лет работы в НХЛ?

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— Любой тренер может увидеть что-то для себя на любом крупном турнире. Я всегда стараюсь посещать чемпионаты мира, если клубы НХЛ, в которых я работаю, не доходят до финальных раундов Кубка Стэнли. Особенно это важно в нынешнем году, когда в Дании собрались многие лучшие мастера нашей лиги. Здесь всегда можно увидеть, какие новые идеи в тактике предлагают тренеры. Интересно посмотреть, как против звезд уровня Коннора Макдэвида, Патрика Кейна и Мики Зибанежада играют хоккеисты из России и Европы, которые уже завтра могут приехать в НХЛ. Например, уже многие знают про талант Кирилла Капризова. Но это был его дебютный чемпионат мира, он впервые выступал против игроков мирового уровня. Было интересно посмотреть, насколько он готов противостоять лучшим защитникам.

 Кирилл Капризов задрафтован «Миннесотой». Исходя из того, что вы увидели в Дании, каковы его шансы заиграть в НХЛ?

— Хорошие. Он в порядке. Мне нравится этот игрок — у него есть всё, чтобы стать звездой.

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— Что скажете о его удалении в овертайме четвертьфинала со сборной Канады?

— Сказалось отсутствие опыта игры на таком уровне. Думаю, со временем Капризов будет прогрессировать и избежит ошибок, которые свойственны любому молодому спортсмену. По потенциалу он может заиграть в любом клубе НХЛ. «Миннесота» сделала хороший выбор проспекта (молодой спортсмен с потенциалом стать звездой. — «Известия»).

— Во время группового турнира чемпионата мира вас можно было встретить в Копенгагене, хотя Канада и США играли в Хернинге. Старались не зацикливаться на сборных со своего континента?

— Да, пытался просмотреть как можно больше интересных матчей. Я мог быть в Хернинге на игре Канады, на следующее утро просмотреть матч американской сборной, затем выехать в Копенгаген и к вечеру приехать на встречу России и Швеции. Так что если я бываю на чемпионатах мира в качестве зрителя, то езжу туда-сюда, чтобы следить за всеми игроками.

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

 Что скажете о выступлении сборной России?

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— Судя по тому, что я видел, у нее был явно не самый сильный состав. В Копенгагене были некоторые из российских звезд — Дацюк, Дадонов, Зайцев. Но и много новичков. На мой взгляд, на предыдущих чемпионатах состав был сильнее. Когда я возглавлял сборную Канады на Олимпиадах и Кубке мира, нашим парням часто доводилось играть против Овечкина, Малкина, Тарасенко, Кузнецова, Панарина и Бобровского. Сейчас их не было. Но, думаю, для своего состава эта сборная выступила хорошо. Да, она проиграла Канаде в овертайме, но там всё решили нюансы и небольшие детали — наша команда была немного более слаженной.

 Почему команда Канады осталась без медалей?

— Швейцария в полуфинале показала превосходную организацию игры. И ту самую слаженность, о которой я сказал выше. Именно слаженность действий всей команды, а также игра вратарей, — залог успеха в таких матчах. В том полуфинале эти факторы работали на Швейцарию. А в матче за третье место Канада играла с равным себе соперником — США. Здесь победитель мог быть только один.

 Как вам игра Никиты Зайцева?

— Я думаю, он был одним из лучших в сборной России. Мне очень нравится этот игрок, и я рад, что уже два года работаю с ним. Приехав в «Торонто», Никита быстро адаптировался к жизни вдали от родного дома и сразу понял наши требования, с первых же матчей стал радовать болельщиков. Первый сезон у него был отличный — Зайцев прибавил во многих компонентах, хотя жажда борьбы, умение обращаться с шайбой и бросок у него были на хорошем уровне и до этого. К сожалению, во втором сезоне у него была травма, и после восстановления он стал играть немного хуже. Но в целом в прошедшем розыгрыше НХЛ я им тоже доволен. Уверен, этим летом он сможет хорошо подготовиться и будет играть еще лучше.

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— Почему вы решили обменять в «Сент-Луис» Никиту Сошникова?

— Мне очень нравилось с ним работать. Сошников — настоящий боец, который отдаст всё для команды. Я люблю таких игроков. Но после травмы ему было непросто вернуться на свой уровень. После силового приема Здено Хары и сотрясения мозга мы очень осторожно старались помочь ему вернуться на уровень НХЛ, поэтому отправили его в фарм-клуб. В течение сезона мне было тяжело найти ему место в главной команде, поэтому в феврале мы с тогдашним генеральным менеджером «Торонто» Лу Ламорелло решились на обмен Никиты в «Блюз». Уверен, это пойдет на пользу и ему, и нам. Не сомневаюсь, Сошников еще покажет себя в НХЛ.

— Удивлены, что Павел Дацюк доиграл в сборной до 40 лет?

— Нет, с его профессионализмом и талантом можно играть еще дольше. Уже 10 лет прошло, как мы с Дацюком помогли «Детройту» выиграть Кубок Стэнли. А он по-прежнему в порядке. Может быть, немного потерял скорость, но понимание игры, способность отдать пас по-прежнему при нем. Очень рад, что он наконец выиграл Олимпиаду. Знаю, что Павел очень этого хотел.

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

— Каковы шансы Игоря Ожиганова закрепиться в «Торонто»?   

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— Ой, не знаю. Он пока еще новичок в нашей команде и НХЛ, не так ли? Для того чтобы он успешно играл у нас, мы должны помочь ему адаптироваться в лиге, в городе и в самом клубе. Но мы готовы это сделать. Не зря мы так долго наблюдали за Игорем.

 Вы долго поддерживали контакт, а прошлой осенью вместе с Лу Ламорелло даже прилетали в Москву. Делаете на него серьезную ставку?

— Мы тогда очень хорошо поговорили. И мне понравилась еда. Я приехал, мы хорошо пообедали, и я поехал обратно домой.

 Когда НХЛ заявила, что перерыва на Олимпиаду в Пхенчхане в регулярном чемпионате лиги не будет, расстроились?

 Да, в этот раз мы не поехали. Очень жаль, потому что я люблю такие соревнования, уровень борьбы на них, атмосферу на трибунах и в городе во время Олимпиады. И в Ванкувере-2010, и в Сочи-2014 был настоящий праздник, в котором я бы не отказался поучаствовать вновь.

— Как думаете, действующие игроки и тренеры клубов НХЛ будут отпущены на Олимпиаду-2022 в Пекине?

— Насчет следующего раза не знаю. Не знаю, как будут смотреть на ситуацию НХЛ, МОК и ИИХФ. Но я бы хотел, чтобы в Пекин приехали лучшие. Мне такая возможность выпадала дважды. Это было здорово — мы выиграли два золота. Люблю выигрывать олимпийское золото.

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