Захарова рассказала о ставшей рутиной лжи в Совете Безопасности ООН
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила сожаление о том, что ложь в Совете Безопасности ООН стала рутинным явлением.
«Ложь в зале Совбеза — вещь, к сожалению, ставшая рутиной, и мы это видим», — сказала дипломат в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Так Захарова прокомментировала выступление министра иностранных дел Украины Павла Климкина на заседании Совбеза, где он рассказал об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве и обвинил в причастности к этому Россию.
Позднее украинский министр заявил, что не знал о спецоперации Cлужбы безопасности Украины по инсценировке убийства.
29 мая украинские СМИ сообщили об убийстве Бабченкo, якобы совершенном на пороге его квартиры в Киеве. На следующий день СБУ объявила, что инцидент был инсценировкой, а журналист жив.