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Захарова рассказала о ставшей рутиной лжи в Совете Безопасности ООН

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила сожаление о том, что ложь в Совете Безопасности ООН стала рутинным явлением.

«Ложь в зале Совбеза — вещь, к сожалению, ставшая рутиной, и мы это видим», — сказала дипломат в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Так Захарова прокомментировала выступление министра иностранных дел Украины Павла Климкина на заседании Совбеза, где он рассказал об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве и обвинил в причастности к этому Россию. 

Позднее украинский министр заявил, что не знал о спецоперации Cлужбы безопасности Украины по инсценировке убийства.

29 мая украинские СМИ сообщили об убийстве Бабченкo, якобы совершенном на пороге его квартиры в Киеве. На следующий день СБУ объявила, что инцидент был инсценировкой, а журналист жив.

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