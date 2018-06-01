Генпрокурор Украины признал безуспешным расследование убийства Шеремета
Глава генпрокуратуры Украины (ГПУ) Юрий Луценко сообщил, что расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета не продвинулось ни по одной из версий.
«Это правда, нас есть за что критиковать, я это искренне признаю. По нескольким резонансным заказным убийствам я, к сожалению, не могу вам дать результат, хотя бы промежуточный. Павел Шеремет, известный журналист и друг многих здесь присутствующих; к сожалению, следствие не имеет серьезного продвижения ни по одной из версий, которые сейчас тщательно отрабатываются», — заявил чиновник в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».
Безуспешным, по словам Луценко, пока остается и расследование гибели воевавшей в Донбассе уроженки Чечни Амины Окуевой. В то же время заметно продвинуться удалось в деле об убийстве журналиста Олеся Бузины, сообщает ТСН. Кроме того, завершено следствие по делу о покушении на нардепа Антона Геращенко и убийстве полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Хараберюша.
Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве по дороге на утренний эфир на радио от взрыва в собственном автомобиле. Расследование продолжается. В июле 2017 года сообщалось, что у следствия до сих пор нет официальных данных о подозреваемых по этому делу.