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Генпрокурор Украины признал безуспешным расследование убийства Шеремета

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Фото: РИА Новости
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Глава генпрокуратуры Украины (ГПУ) Юрий Луценко сообщил, что расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета не продвинулось ни по одной из версий.

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«Это правда, нас есть за что критиковать, я это искренне признаю. По нескольким резонансным заказным убийствам я, к сожалению, не могу вам дать результат, хотя бы промежуточный. Павел Шеремет, известный журналист и друг многих здесь присутствующих; к сожалению, следствие не имеет серьезного продвижения ни по одной из версий, которые сейчас тщательно отрабатываются», — заявил чиновник в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».

Безуспешным, по словам Луценко, пока остается и расследование гибели воевавшей в Донбассе уроженки Чечни Амины Окуевой. В то же время заметно продвинуться удалось в деле об убийстве журналиста Олеся Бузины, сообщает ТСН. Кроме того, завершено следствие по делу о покушении на нардепа Антона Геращенко и убийстве полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Хараберюша.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве по дороге на утренний эфир на радио от взрыва в собственном автомобиле. Расследование продолжается. В июле 2017 года сообщалось, что у следствия до сих пор нет официальных данных о подозреваемых по этому делу. 

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