Фестиваль уличного кино пройдет в Тамбовской области

В Котовске Тамбовской области 2 июня состоится фестиваль уличного кино, который является частью праздника котовской неваляшки. Показ фильмов завершит шоу огненных фонтанов.

Ежегодный смотр короткометражного кино проходит с 2014 года. Лучшие фильмы молодых российских режиссеров будут показаны на набережных, площадях и крышах домов. Ожидается, что все города-участники примут более 1 млн зрителей, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Котовск расположен на правом высоком берегу реки Цна, в 15 км от Тамбова, это его промышленный спутник. Под Котовском были обнаружены захоронения абашевской и срубной культур бронзового века.