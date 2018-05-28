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Дэвид Линч назвал «ключи» к пониманию своих фильмов

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Американский режиссер и сценарист Дэвид Линч на кинофестивале Festival of Disruption в Нью-Йорке раскритиковал журналистов за попытки разузнать о замысле фильмов у их создателей. Об этом сообщает портал CinemaBlend.

«Мое кино кое-что значит для меня, но я не обязан никому об этом отчитываться. Я всегда говорю — представьте, что автор умер. Нельзя откопать его и спросить о смысле его книги. У вас просто есть книга. Книга или фильм — это вещь в себе», — заявил автор сериала «Твин Пикс». Режиссер добавил, что если автор не является поэтом, то его попытка рассказать о своем фильме все равно окажется провальной, пишет «Газета.ру».

Дэвид Линч также не позволил снимать себя на камеру в ходе пресс-конференции, потому что не пожелал, чтобы интервью разошлось по Сети, сообщает телеканал «360». Вместе с тем он отметил, что не возражает против личного мнения пользователей о его фильмах, поскольку каждое из них ценно, но не хотел бы, чтобы было испорчено впечатление других зрителей.

18 мая режиссер картины «451 градуса по Фаренгейту» Рамин Бахрани рассказал о влиянии Достоевского на фильм.

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