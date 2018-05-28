Боевик «Дэдпул 2» вторую неделю подряд возглавляет российский прокат

Комедийный боевик «Дэдпул 2» вторую неделю подряд стал лидером российского кинопроката со сборами 202,9 млн рублей, а общие сборы картины составляют 1,1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Первая часть фантастического блокбастера от Marvel режиссера Дэвида Литча рассказывает о бывшем спецназовце Уэйде Уилсоне, который в результате медицинского эксперимента получает непрезентабельный внешний вид и сверхспособности. Во второй части зрители увидят, как Дэдпул дает отпор солдату-убийце. Главную роль исполнил Райан Рейнольдс, также в картине снимались Морена Баккарин, Джош Бролин, Брэд Питт и другие.

Новинка кинопроката «Хан Соло: Звездные войны. Истории» занял в рейтинге лишь вторую строчку, собрав 189,3 млн рублей за прошедшие выходные. По мнению экспертов, дебют десятой части франшизы «Звездные войны» оказался неудачным.

Третье место досталось отечественному фантастическому фильму Сергея Мокрицкого «Черновик», снятому по роману Сергея Лукьяненко. Сборы составили 60 млн рублей, сообщает телеканал «360». Четвертая позиция досталась американской комедии Кэя Кэннона «Секса не будет!». Он собрал за уикенд 40,1 млн рублей.

Замыкает топ-5 лидеров новая часть франшизы про супергероев студии Marvel «Мстители: Война бесконечности» со сборами 37 млн рублей, а общие кассовые сборы картины за 4 недели проката составили 2,1 млрд рублей.