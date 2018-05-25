Минкульт рассмотрит просьбу киносетей не переносить премьеры иностранных фильмов

Министерство культуры рассмотрит просьбу российских киносетей об отказе от переноса премьер некоторых зарубежных картин в установленном порядке. Об рассказали в пятницу, 25 мая, в пресс-службе ведомства.

«Письмо действительно поступило в ведомство. Оно рассматривается в установленном порядке», — цитирует НСН представителя Минкульта.

Ранее несколько российских киносетей обратились в министерство с просьбой не переносить премьеры некоторых зарубежных картин, чтобы освободить место для отечественных фильмов.

В списке фигурируют 23 «системообразующие» новинки. Речь идёт, в частности, о фильме «Мэрри Поппинс», а также о продолжениях мультфильма «Суперсемейка» и боевика «Миссия невыполнима: Последствия».