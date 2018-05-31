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Малайзия сняла с России вину за крушение Boeing над Донбассом

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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Россию нельзя считать виновной в уничтожении пассажирского «Боинга», разбившегося в небе над Донбассом в 2014 году, заявил министр транспорта Малайзии Энтони Лок изданию ChannelNews Asia.

«Нет убедительных доказательств, позволяющих обвинить Россию на основе данных Совместной следственной группы (JIT). Нельзя просто взять и показать пальцем на Россию», — заявил Лок.

Он отметил, что все последующие действия в расследовании будут совершаться на основе убедительных доказательств с учетом диптношений между двумя странами.

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Россия опровергла ряд важных выводов Нидерландов о крушении пассажирского самолета в Донецкой области

Пассажирский Boeing 777, совершавший рейс по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области. В результате авиакатастрофы погибли все пассажиры — 298 человек, большинство из которых граждане Голландии. Согласно промежуточным результатам следственной комиссии, опубликованных советом безопасности Голландии, лайнер развалился в воздухе из-за попадания в него множества объектов на большой скорости.

24 мая следственная группа, в которую вошли специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, спустя два года после катастрофы выдвинула предварительную версию, согласно которой к крушению лайнера якобы причастна Россия. В МИД РФ указали на голословность данных утверждений.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на ряд нестыковок и неточностей в докладе Совместной следственной группы (ССГ) касательно расследования крушения лайнера. По ее словам, обнародование расследования и обвинения в адрес Москвы в причастности к крушению лайнера, сделанные без учета времени на реакцию российской стороны, говорят только об изначальной идеологической заданности поиска виноватых.

Президент России Владимир Путин заявил, что страну не допустили к международному расследованию крушения малайзийского Boeing, в связи чем нет оснований ему доверять. Глава государства подчеркнул, что аргументы, которые выдвигала Москва, совместная следственная группа не приняла к сведениям.

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