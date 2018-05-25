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Володин прокомментировал результаты расследования катастрофы MH17

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Заявление о причастности России к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 не только притянуто за уши, но и сделано умышленно. Об этом «Известиям» рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что Россию не допустили к расследованию, поэтому Москва не признает выдвинутых обвинений.

Володин подчеркнул, что данное заявление может повлиять на экономику, однако не хотелось бы, чтобы Россия и западные государства «выстраивали отношения на принципах дружбы и доверия».

«Тот, кто расшатывает доверие друг к другу, может пожать другие проблемы. А они никому не нужны», — резюмировал спикер Госдумы.

Самолет «Малазийских авиалиний» потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россию не допустили к международному расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17, поэтому у Москвы нет оснований ему доверять.

Глава государства подчеркнул, что аргументы, которые выдвигала Москва, совместная следственная группа не приняла к сведениям.

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