Лавров указал главе МИД Нидерландов на предвзятость расследования по МН17

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора 25 мая указал своему нидерландскому коллеге Стефу Блоку на явно предвзятый и односторонний характер расследования крушения малайзийского Boeing на востоке Украины.

Глава МИД РФ отметил, что следствие полностью проигнорировало предоставленные российской стороной важные сведения.

«Лавров указал на явно предвзятый и односторонний характер расследования, которое уклонилось от оценки самого факта незакрытия авиационными властями Украины воздушного пространства над зоной конфликта, не потребовало от украинской стороны данных воздушного контроля, не провело допрос диспетчера, сопровождавшего рейс МН17», — сообщает пресс-служба МИД РФ.

24 мая на пресс-конференции о ходе расследования авиакатастрофы голландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что следователи «значительно продвинулись» в своей работе, однако пока не может сказать, кто и почему сбил самолет.

Самолет «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. В результате погибли 298 человек. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию. Кроме того, МИД РФ с сожалением отреагировал на выводы международной группы и назвал их обвинения голословными.