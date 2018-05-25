Песков заявил о недоверии к выводам о причастности РФ к крушению МН17

Россия не была участником международной группы по расследованию обстоятельств крушения малайзийского Boeing МН17 на востоке Украины и не может доверять ее выводам. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление властей Австралии и Нидерландов, обвиняющих Москву причастности к катастрофе.

Отвечая на вопрос журналистов, официальный представитель Кремля напомнил о заявлении российского лидера Владимира Путина на этот счет. «Расследование не включало в себя российскую сторону, хотя украинская сторона была представлена. Не имея возможности быть участником этой группы, Россия не может доверять ей».

Песков отметил, что Москва отвергает все обвинения, и указал на то, что власти Украины не предприняли мер для закрытия воздушного пространства. Кроме того, пресс-секретарь отметил, что Россия изъявляла готовность оказать содействие в расследовании этой катастрофы и имела право войти в совместную расследовательскую группу.

Представитель Кремля добавил, что президент еще не успел основательно ознакомиться с докладом международной группы по крушению MH17. «Сегодня он готовится к напряженному дню на форуме (ПМЭФ-2018 — iz.ru), в том числе к своему выступлению», — пояснил пресс-секретарь.

В ответ на заявление министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока, что Россия могла бы предложить компенсации жертвам крушения, Песков посоветовал обратиться за комментариями в МИД РФ.

Самолет «Малазийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. В результате погибли 298 человек. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию. Кроме того, МИД РФ с сожалением отреагировал на выводы международной группы и назвал их обвинения голословными.