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Захарова указала на нестыковки в расследовании крушения MH17‍

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Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова указала на ряд нестыковок и неточностей в докладе Совместной следственной группы (ССГ) касательно расследования крушения МН17 на востоке Украины в 2014 году.

По ее словам, Россия предоставила следствию материалы, но они были проигнорированы. Не были учтены и радиолокационные данные, имеющие критическое значение для расследования, говорится в ответе, опубликованном на сайте МИДа.

Кроме того, Захарова считает, что обнародование расследования и обвинения в адрес Москвы в причастности к крушению лайнера, сделанные без учета времени на реакцию российской стороны, говорят только об изначальной идеологической заданности поиска виноватых.

«Об этом, в частности, свидетельствует отказ нидерландской стороны дать оценку коренному обстоятельству, приведшему к трагедии, – самому факту незакрытия украинскими властями воздушного пространства для полетов гражданской авиацией над зоной внутреннего конфликта – а также отсутствие запросов к Киеву о передаче радиолокационных данных и информации о действиях диспетчерских служб», — подчеркнула представитель ведомства.

Boeing «Малазийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек.

24 мая состоялась пресс-конференция, на которой озвучили промежуточные результаты расследования. Следственная группа, в которую вошли специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, спустя два года после катастрофы выдвинула предварительную версию, согласно которой к крушению лайнера причастна Россия.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россию не допустили к международному расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17, поэтому у Москвы нет оснований ему доверять. Глава государства подчеркнул, что аргументы, которые выдвигала Москва, совместная следственная группа не приняла к сведениям.

МИД РФ ранее заявил, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing, обнародованные международной Совместной следственной группой (ССГ), голословны и вызывают сожаление.

Минобороны РФ посчитало, что СГГ при расследовании обстоятельств катастрофы не учитывает или вовсе отвергает показания очевидцев.

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