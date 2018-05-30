Сотни англичан скатились с холма ради сыра

В английском населенном пункте Брокворт в графстве Глостершир состоялось традиционное состязание по катанию сыра, которое проводится с 1826 года. Победителем гонки стал 30-летний военнослужащий Крис Андерсон, который также пришел первым в 2017 году.

Суть соревнования заключается в том, что головку сыра глостер сбрасывают с вершины 180-метрового холма. Далее за ним устремляются многочисленные участники. При этом многим не удается удержаться на ногах и они кувырком летят по склону.

Как сообщает The Independent, сыр катится со скоростью около 112 км/ч, поэтому догнать его еще никому не удавалось. Победителем считают того, кто придет к финишу первым.

В январе в китайском городе Долунь впервые в истории прошел чемпионат мира по гребле на лодках «Дракон» по льду, завершившийся триумфом российских спортсменов.