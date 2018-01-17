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Россия стала первым чемпионом мира по ледовым гонкам на «Драконах»

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Фото: youtube.com
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В китайском городе Долунь впервые в истории прошел чемпионат мира по гребле на лодках «Дракон» по льду, завершившийся триумфом российских спортсменов.

В соревнованиях приняли участие 24 национальные команды, в том числе сборные Германии, США, Канады, Китая, Филиппин, Венгрии, Вьетнама и многих других, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Соревнования проводились на дистанциях 100 и 200 м в четырех-, пяти- и 10-местных лодках «Дракон».

Российские спортсмены победили на дистанциях 100 и 200 м в четверках и в завершающем мировое первенство гранд-финале на дистанции 200 м в 10-местном «Драконе».

Россияне помогли внести в свою копилку еще одну золотую медаль, однако в стометровке в финале «десяток» в упорной борьбе проиграли венграм, уступив всего 0,09 сек.

Помимо «золота» россияне завоевали серебряные медали в шести проводимых гранд-финалах мирового первенства.

 

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