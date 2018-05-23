Зять Трампа получил постоянный допуск к секретной информации

Старший советник и зять президента США Джаред Кушнер получил постоянный допуск к секретной информации после проверок, длившихся около года.

ФБР завершила проверки на благонадежность в отношении Кушнера. Теперь вместо временного доступа к государственным тайнам, зять Трампа получил постоянный, сообщает ТАСС.

Временный допуск до февраля 2018 года позволял ему иметь доступ ко всем конфиденциальным сведениям, а также присутствовать на разведбрифингах представителей спецслужб США.

Однако последние несколько месяцев, согласно новым правилам, такой привилегии были лишены сотрудники с временными пропусками. После завершения процедуры проверок Кушнер снов получил доступ к тайнам правительства.

В конце февраля 2018 года Джаред Кушнер, чтобы не лишиться доступа к государственной информации с грифом «секретно», вступил в конфликт с руководителем аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли, который, в свою очередь, решил ужесточить порядок предоставления допуска к секретной информации.