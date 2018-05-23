Детсад для младенцев открыли в Хабаровске

В Хабаровске открылся детский сад с группой для младенцев. Он может принять двухмесячных малышей. Церемония открытия учреждения была приурочена к 160-летию города.

Как сообщает Vostokmedia, речь идет о ДОУ № 199. Там для этого сделали капитальный ремонт, который обошелся в 70 млн рублей. Теперь детский сад оборудован в соответствии с современными требованиями. Так, в помещении для младенцев установлены пеленальные столы и постели. Персонал состоит из квалифицированных воспитателей и нянечек.

По словам мэра Александра Соколова, в группе для самых маленьких есть свободные места. Градоначальник связывает это с тем, что родители еще не поверили в то, что в садик можно отдавать детей такого возраста.

Планируется, что до конца 2018 года в Хабаровске будут открыты еще два детсада с ясельными группами. Уже сейчас в городе работают восемь групп для детей от полутора лет, однако, как говорят чиновники, потребность в них невысокая. Обычно жители города отдают своих детей в сады тогда, когда им исполняется два года.

Портал iz.ru в мае сообщал со ссылкой на Министерство образования и науки о том, что к началу 2018 года в 72 регионах России были ликвидированы очереди в детские сады. Проблемы есть в семи регионах, в том числе в Ингушетии, Дагестане и Крыму.