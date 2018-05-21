СМИ сообщили о закрытии сети магазинов «Перекресток Экспресс»

Магазины сети «Перекресток Экспресс» будут закрыты из-за низкой рентабельности. Такое решение, как передает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к компании, приняла X5 Retail Group. Часть объектов были отданы под магазины «Пятерочка», часть просто не вписалась в формат — кто займет их место, станет известно до конца года.

По данным 2017 года, сеть магазинов «Перекресток Экспресс» постоянно показывала отрицательную динамику продаж — за год выручка снизилась до 9,77 млрд рублей. Компания объявила о продаже сети в октябре 2017 года. С каждым месяцем число торговых точек сокращалось. Если в октябре 2017 года сеть насчитывала 170 магазинов, то теперь их 116.

В декабре X5 Retail Group попытается продать «Перекресток Экспресс» повторно, если же покупатель не найдется, то магазины будут закрыты.

Как сообщили в компании, сейчас идет активная оптимизация — закрываются неэффективные магазины, на оставшиеся активы ведется поиск покупателя.

Россиянам готовят новую потребительскую корзину, в которой будет увеличена норма потребления рыбы и рыбопродуктов. Данный вопрос поручено проработать Минтруду, Минздраву и Минэкономразвития.