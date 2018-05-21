Прямой эфир

СМИ сообщили о закрытии сети магазинов «Перекресток Экспресс»

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Магазины сети «Перекресток Экспресс» будут закрыты из-за низкой рентабельности. Такое решение, как передает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к компании, приняла X5 Retail Group. Часть объектов были отданы под магазины «Пятерочка», часть просто не вписалась в формат —  кто займет их место, станет известно до конца года.

По данным 2017 года, сеть магазинов «Перекресток Экспресс» постоянно показывала отрицательную динамику продаж — за год выручка снизилась до 9,77 млрд рублей. Компания объявила о продаже сети в октябре 2017 года. С каждым месяцем число торговых точек сокращалось. Если в октябре 2017 года сеть насчитывала 170 магазинов, то теперь их 116.

В декабре X5 Retail Group попытается продать «Перекресток Экспресс» повторно, если же покупатель не найдется, то магазины будут закрыты.

Как сообщили в компании, сейчас идет активная оптимизация — закрываются неэффективные магазины, на оставшиеся активы ведется поиск покупателя.

Россиянам готовят новую потребительскую корзину, в которой будет увеличена норма потребления рыбы и рыбопродуктов. Данный вопрос поручено проработать Минтруду, Минздраву и Минэкономразвития.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россияне меньше стали экономить на еде
Минздрав выступил против продажи лекарств в супермаркетах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017