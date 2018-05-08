Лукашенко рекомендовал белорусам прекратить ныть

Белоруссия может стать цветущим краем, если граждане перестанут «ныть». С таким заявлением выступил президент страны Александр Лукашенко на совещании с руководством Житковичского райисполкома.

«Смотрите, чтобы мы не потеряли то, что имеем. И всё сейчас это зависит от нас. Мы можем сделать свою страну не просто на словах процветающей, а цветущим краем. Только надо голову на плечах держать», — приводит слова президента агентство БЕЛТА.

По его мнению, если белорусы продолжат ныть, то в стране произойдет переворот, как в Армении или на Украине, либо же государство «разорвут на куски». Лукашенко добавил, что дисциплина в республике «будет ужесточаться значительно».

Лукашенко также указал на важность грамотного подбора кадров и поддержания высокой исполнительской дисциплины.

«Бешеных шальных денег нет и не будет. Я к тому, что не говорите, что у нас глупые или еще какие-то люди и у нас не хватает кадров. Всего у нас хватает», — резюмировал президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко призвал белорусов перейти на европейский вариант потребления вин. Глава государства выразил сожаление, что граждане не могут выпивать по 70-100 грамм водки, а «заливают литр за один раз», что пагубно сказывается на здоровье. В качестве альтернативы Лукашенко предложил гражданам пить качественные вина, поскольку они полезны для организма.