Попрошайничество с животными хотят запретить в Москве

Во временных правилах содержания собак и кошек может появиться запрет на попрошайничество с домашними и дикими животными. Об этом сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова.

«Мы видим с вами попрошаек и с собаками, и с дикими животными. Кто-то фотографируется с ними. Есть использование животных, и отнюдь не в лучших условиях это делается. Где-то они не накормлены, потому что нужно вызвать жалость, чтобы дали энную сумму. Поэтому считаю, что это норма должна быть», — цитирует ее слова агентство городских новостей «Москва». Она напомнила, что в столице существуют временные правила содержания собак и кошек, утвержденные постановлением правительства Москвы, однако вопрос использования животных в попрошайничестве там не прописан.

Зотова добавила, что данный закон имеет смысл принять на федеральном уровне, а пока можно ограничиться прописыванием соответствующих норм в городском законодательстве.

Инициативу о запрете на попрошайничество с животными поддержали и в Центре правовой защиты. По словам президента организации Светланы Ильинской, данное решение скажется положительно на жизни домашних и диких животных.

«К нам поступает море звонков по поводу того, что из-за попрошайничества происходит жестокое обращение с животными. Часто попрошайки используют в своих целях больных животных, которые могут внешне выглядеть нормально», — приводит слова Ильинской РИАМО. Она добавила, что также запрет на попрошайничество с животными позволит официально бороться с его нарушителями.