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Царь-котел откроют на фестивале каши в тверском Кашине

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В городе Кашине Тверской области готовятся к фестивалю каши, который стал уже традиционным. В этом году он состоится 23 июня.

Как отмечают «Тверские ведомости», в фестивале примут участие команды регионов Волжского пути, от Твери до Астрахани. А в финале в городе в торжественной обстановке будет открыт Царь-котел, созданный по аналогии с Царь-пушкой и Царь-колоколом.

Всю информацию о мероприятии, его программу, контакты и даже фото прошлых лет можно получить на официальном сайте праздника, созданном накануне.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в России был создан рейтинг самых популярных у туристов праздников весны. Первые три места заняли фестиваль в Москве «Мос/Еда!», праздник в Петербурге «Скатерть-самобранка» и светлогорский праздник корюшки.

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