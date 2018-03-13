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День Герасима Грачевника вошел в топ-10 праздников весны в РФ

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Отмечаемый в подмосковном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» День Герасима Грачевника вошел в топ-10 самых популярных у туристов праздников весны. Рейтинг составило аналитическое агентство «ТурСтат».

Как информирует «Подмосковье сегодня», праздник прилета первых птиц, проводимый музеем, занял десятую строчку. В этом году он будет отмечаться 17 марта. В программе конкурс скворечников, а гостям предложат «грачиную» кашу, которой они смогут покормить птиц.

Что касается лидеров рейтинга, то первые три места заняли фестиваль в Москве «Мос/Еда!», праздник в Петербурге «Скатерть-самобранка» и светлогорский праздник корюшки.

Также лучшими признаны праздник «Серебряная корюшка» в Советской Гавани, рыбный фестиваль в Ханты-Мансийске, фестиваль Vizit Dagestan, проводимый в Дагестане, «Крым на тарелке» в Севастополе, «Колымское братство» в Магадане и «Народная рыбалка» в Томской области.

7 марта портал iz.ru сообщал о том, что Ростуризм проанализировал предпочтения россиян, которые планировали путешествие на мартовские праздники. Наибольший интерес у туристов вызывают Краснодарский край и Крым.

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