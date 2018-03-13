В Совфеде предсказали рост числа туристов в Крыму

Туристический поток в Крым в 2018 году ожидается выше, чем в прошлом. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.

По его словам, Ростуризм совместно с министерством туризма и курортов ведет работу по понижению цен отельеров полуострова на свои услуги, что поспособствует повышению привлекательности Крыма среди российских туристов и увеличению турпотока.

«Целевая планка ставится на уровне 6 млн человек в год. Чтобы этого показателя достигнуть, необходимо, в том числе и решать вопрос по стоимости размещения туристов», — приводит НСН слова Фомина.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Бельгия вложит в развитие портовой инфраструктуры Крыма более €50 млн.