Карелия вошла в топ-5 популярных направлений на 8 Марта

Ростуризм изучил предпочтения россиян, которые намерены устроить путешествие на мартовские праздники, в числе самых популярных направлений оказалась Карелия.

Наибольший интерес у туристов вызывают Краснодарский край и Крым. На них приходится 52,7% и 39,3% поисковых запросов соответственно. Следующей по популярности стала Москва. На четвертом месте оказалась Карелия. Республика по привлекательности обогнала Санкт-Петербург, который расположился на пятом месте, сообщает ИА «Карелinform».

Высокой популярностью также пользуются Алтайский край, Ставропольская область и Карачаево-Черкесия.

Как отметили в Ростуризме, в целом спрос на поездки в мартовский праздники в 2018 году увеличился.