Прямой эфир

Карелия вошла в топ-5 популярных направлений на 8 Марта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ростуризм изучил предпочтения россиян, которые намерены устроить путешествие на мартовские праздники, в числе самых популярных направлений оказалась Карелия.

Наибольший интерес у туристов вызывают Краснодарский край и Крым. На них приходится 52,7% и 39,3% поисковых запросов соответственно. Следующей по популярности стала Москва. На четвертом месте оказалась Карелия. Республика по привлекательности обогнала Санкт-Петербург, который расположился на пятом месте, сообщает ИА «Карелinform».

Высокой популярностью также пользуются Алтайский край, Ставропольская область и Карачаево-Черкесия.

Как отметили в Ростуризме, в целом спрос на поездки в мартовский праздники в 2018 году увеличился.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тверь впервые презентует свой туристический продукт на выставке в ФРГ
Японские туристы заинтересовались фермой в Якутии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017