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Японские туристы заинтересовались фермой в Якутии

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Студенты из Японии стали первыми туристами на ферме «Ой-Бэс» в селе Хатассы в Якутске.

Иностранных гостей интересовал традиционный уклад жизни в якутском селе. Они уточняли, как в условиях суровых морозов удается содержать коров, лошадей и коз, а также рассмотрели якутский балаган, сообщает ИА SakhaNews. Еще студенты посетили агрошколу, где научились народным якутским играм и попробовали традиционные национальные блюда.

В путешествие по Якутии японцы отправились на велосипедах. Студенты планировали доехать до Полюса Холода, но один из путешественников по пути получил обморожение легкой степени. Ему потребовалась медицинская помощь после ночевки в палатке, когда температура воздуха достигала отметки -40 градусов.

В общении с жителями села Хатассы туристы заверили, что хотели бы повторить путешествие.

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