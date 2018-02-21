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Японский турист получил обморожение при попытке дойти до полюса холода в Якутии

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Фото: РИА Новости/Айар Варламов
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Турист из Японии получил обморожение, пытаясь добраться на полюс холода в Оймяконском районе Якутии. Об этом сообщил руководитель департамента по внешним связям региона Владимир Васильев.

«Гражданин Японии получил обморожение ступни легкой степени около села Тюнгюлю Мегино-Кангаласского района Якутии, ему оказана медицинская помощь в ожоговом центре Якутска», — цитирует Васильева агентство ТАСС.

Пострадавший является одним из четырех студентов из Японии, которые решили без сопровождения добраться на полюс холода на велосипеде. По словам Васильева, туристы не учли погодные условия — температура в регионе доходит до -40 градусов. Палатка, в которой ночевали туристы, оказалась для таких температур непригодна.

«После беседы с нами они отказались от идеи поездки, согласившись с тем, что для такой экспедиции необходимо иметь соответствующий опыт», — отметил руководитель ведомства.

Генконсульство Японии в Хабаровске поставлено в известность, направлено письмо через представительство МИД РФ в Якутске.

В январе японский турист окунулся в водоеме села Оймякон при температуре -60 градусов. По его словам, таким образом он пытался познать русскую душу.

Низкими температурами в регионе ранее обеспокоился голливудский актер Леонардо Ди Каприо.

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