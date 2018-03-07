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Тверь впервые презентует свой туристический продукт на выставке в ФРГ

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Фото: TASS/Imago
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Тверская область представляет свой туристический потенциал на престижной выставке ITB Berlin, которая в эти дни проходит в столице Германии. Верхневолжье впервые участвует в выставке подобного уровня. Специально для этого на немецкий язык было переведено несколько путеводителей по Тверской области. Акцент в презентации сделан на программы исторического и охотничьего туризма.

Как уточняют «Тверские ведомости», в буклет «История губернской Твери» вошла информация об усадебных комплексах, Императорском дворце, охотничьих хозяйствах, базах отдыха, отелях и главных туристических объектах региона. Кроме того, представлены путеводитель по области, туристическая карта, каталоги гостиниц на английском и немецком языках. Также посетителям выставки предложены сувениры и сладости от местных производителей.

Напомним, в Тверской области уже действует единственная в ЦФО особая экономическая зона «Завидово». Предполагается строительство многофункционального гостинично-развлекательного комплекса, загородного аквапарка и возведение пассажирского речного порта с транспортно-пересадочным узлом. Он должен объединить железнодорожный, автомобильный и водный транспорт.

Сумма инвестиций в «Завидово» — более 10 млрд рублей. Власти рассчитывают, что реализация этих проектов увеличит турпоток в Тверскую область в два раза.

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