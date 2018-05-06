Турция по-прежнему настроена вступить в ЕС

Турция никогда не отказывалась от идеи вступления в Евросоюз, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.

«Анкара сохраняет приверженность идее вступления в Европейский союз, несмотря на то, что не встречает аналогичной реакции со стороны ЕС», — приводятся слова президента в Twitter агентства.

Он добавил, что Турция постепенно превращается в самую сильную страну региона, а в будущем войдет в число крупнейших игроков мирового уровня.

По словам Эрдогана, важной вехой для страны стану досрочные парламентские и президентские выборы, назначенные на 24 июня: с новой системой Турция успешно достигнет своих целей.

Турция была признана официальным кандидатом на вступление в ЕС в декабре 1999 года, сам процесс переговоров о вступлении был запущен в 2005 году. Процедуру частично блокировал Кипр, поскольку часть его территории оккупирована турецкими войсками.

Переговоры о членстве были частично приостановлены в конце 2016 года из-за массовых нарушений прав человека в стране на волне борьбы с оппозицией после неудачной попытки госпереворота летом того же года.

Эти события, а также попытки Анкары шантажировать членов ЕС угрозой вновь открыть границы для свободного перемещения мигрантов в Европу впоследствии спровоцировали целый ряд заявлений ведущих европейских политиков с предложениями отказаться от приема Турции в союз.