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Офицер под Белгородом спас уронившего гранату солдата и погиб

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Офицер погиб на полигоне в Белгородской области, спасая солдата-срочника, уронившего во время занятий гранату с выдернутой чекой.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Трагедия произошла 20 марта.

«При выполнении упражнения военнослужащий срочной службы, выдернув предохранительную чеку, выронил гранату. Офицер оттолкнул растерявшегося солдата и прикрыл его своим телом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что солдат не пострадал.

Врачи до конца боролись за жизнь офицера, но спасти его не удалось. Военнослужащий посмертно представлен к государственной награде за совершение геройского поступка и спасение жизни подчиненного.

В 2012 году в Приамурье в ходе практических занятий по огневой подготовке геройски погиб командир батальона связи майор Сергей Солнечников. Сообщалось, что во время выполнения упражнения по метанию гранат один из снарядов после броска попал в бруствер окопа. Солнечников сразу же закрыл собой солдата и, тем самым, спас ему жизнь. Майору посмертно было присвоено звание Героя России. В его честь в Белогорске установлена памятная стела

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