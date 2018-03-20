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Причиной взрыва в центре Кишинева оказалась детонация гранаты

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Фото ТАСС/Денисов Вадим
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Взрыв в продуктовом магазине в центре Кишинева произошел в результате детонации гранаты. Об этом «Интерфаксу» во вторник, 20 марта, сообщили в пресс-центре Генерального инспектората полиции молдавской столицы.

В результате произошедшего погибли два человека, еще несколько получили ранения.

«На месте происшествия находятся спасатели и правоохранительные органы. По предварительной информации, покупатель взорвал гранату при входе в магазин», — отметили в пресс-центре.

Ранее стало известно, что взрыв прогремел около полудня в продуктовом магазине на пересечении улиц Матеевича и Армянской. Как сообщает Sputnik Молдова со ссылкой на очевидцев, между продавцом магазина и зашедшим туда мужчиной произошел конфликт. Клиент якобы пытался забрать какой-то товар, не заплатив, но ему отказали. В итоге, по словам свидетелей, тот вышел и взорвал гранату.

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