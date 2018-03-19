Появилось видео с места взрыва в Техасе

Появились кадры с места взрыва на юго-западе американского города Остин (штат Техас). В результате инцидента серьезно пострадали два человека.

«Они были госпитализированы с серьезными, но, предположительно, не опасными для жизни ранениями», — цитирует представителя службы оказания неотложной медицинской помощи телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в воскресенье, 18 марта. Ранее сообщалось о трех случаях взрыва посылок в Остине за последний месяц. В результате этих инцидентов два человека погибли, столько же получили ранения.