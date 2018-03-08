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«Яндекс» объявил о закрытии своего фотохостинга

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Фотохостинг «Яндекс.Фотки», запущенный в 2007 году, закрывается из-за низкой посещаемости. 

Об этом сообщается в блоге сервиса.

С 27 апреля компания начнет переносить контент пользователей на «Яндекс.Диск».

«Люди постепенно стали всё реже пользоваться сервисом. За последние полгода на «Фотки» заходили только 5% тех, у кого есть аккаунт. На «Диск» сейчас загружают в сто раз больше снимков, чем на «Фотки». Поэтому мы решили перенести в облако весь фотоархив», — пояснили в «Яндексе».

Отмечается, что ссылки на снимки, размещенные на «Яндекс.Фотках», будут работать по-прежнему. Все настройки также сохранятся — например, если альбом был приватным, он останется таковым и на «Яндекс.Диске».

В компании добавили, что пользователи могут переместить свои снимки на «Диск» уже сейчас, не дожидаясь 27 апреля, — для этого нужно нажать кнопку «Переехать на «Яндекс.Диск».

Ранее 7 марта пользователи сети заметили, что разработчики «Яндекса» оставили в картографическом сервисе тайное послание для конкурентов из Google.

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