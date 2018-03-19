В американском Остине произошел четвертый взрыв за месяц

В столице американского штата Техас городе Остин прогремел взрыв. В результате произошедшего ранены два человека. Эту информацию подтвердила местная полиция в Twitter.

Обстоятельства инцидента пока не называются.

Также в Сети сообщается о втором взрыве, но эти данные официально не подтверждены.

Ранее сообщалось о трех случаях взрыва посылок в Остине за месяц. В результате этих инцидентов два человека погибли, столько же получили ранения.

Шеф городской полиции Брайн Мэнли сообщал, что во всех трех случаях у жилых домов оставляли посылки, которые взорвались после того, как их открыли или подняли. Посылки не были доставлены по почте или какой-либо курьерской службой.