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В британский парламент доставили очередной подозрительный сверток

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Фото: Global Look Press/Danita Delimont/Walter Bibikow
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Лондонская полиция днем 15 марта проверила подозрительный сверток, доставленный в Вестминстерский дворец — резиденцию британского парламента.

Сверток оказался безвредным.

Не этой неделе это уже пятый инцидент с подозрительными посылками, напоминает ТАСС.

12 марта в дворце обнаружили два подозрительных почтовых отправления, на следующий день ситуация повторилась. Во всех случаях эвакуация не производилась, а посылки оказывались неопасными.

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