В британский парламент доставили очередной подозрительный сверток

Лондонская полиция днем 15 марта проверила подозрительный сверток, доставленный в Вестминстерский дворец — резиденцию британского парламента.

Сверток оказался безвредным.

Не этой неделе это уже пятый инцидент с подозрительными посылками, напоминает ТАСС.

12 марта в дворце обнаружили два подозрительных почтовых отправления, на следующий день ситуация повторилась. Во всех случаях эвакуация не производилась, а посылки оказывались неопасными.