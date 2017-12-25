Американец признался в отправке коробки с навозом министру финансов США

Психолог из города Лос-Анджелес Робби Стронг признался, что он отправил коробку с лошадиным навозом министру финансов США Стивену Мнучину. Об этом пишет издание Washington Post.

Он разместил на своей странице в соцсети Facebook фотографии подготовки посылки.

«Я собираюсь доставить коробки с лошадиным навозом Стиву Мнучину в Беверли-Хиллз. Раз у денег есть свобода слова, значит, она есть и у лошадиного навоза», — заявил психолог.

Посылки были доставлены по двум адресам, по которым, как предполагает Робби Стронг, проживает министр. Один из них находится в городе Беверли-Хиллз , а другой — в Бель-Эйр в окрестностях Лос-Анджелеса.

Таким образом психолог выразил свое негодование по поводу подписания законопроекта о масштабной налоговой реформе.