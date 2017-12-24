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Неизвестный прислал министру финансов США «подарок» с навозом

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Simon Katzer
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Главе американского финансового ведомства Стиву Мнучину неизвестные прислали рождественский подарок с подписью «От американского народа». 

Как сообщают СМИ США, на место приехал наряд полиции, поскольку сначала министр подумал, что это попытка покушения. Однако после проверки сотрудники правоохранительных органов открыли коробку и выяснили, что она заполнена навозом. 

В настоящий момент полиция расследует обстоятельства произошедшего и пытается выяснить личность шутника.   

Ранее Мнучина сравнивали со злодеем из бондианы. Портал iz.ru сообщал, что на фото американский министр финансов вместе со своей женой держит долларовые банкноты, на которых имеется его подпись.  

 Мнучин отреагировал на это сравнение и добавил, что расценивает сравнение со злодеем из фильмов про Джеймса Бонда как комплимент.

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