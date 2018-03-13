Две посылки в течение суток взорвались в американском штате Техас

Два случая взрыва посылок произошло в течение суток в городе Остин американского штата Техас. Еще один похожий случай произошел в Остине в начале месяца. В результате два человека погибли, столько же получили ранения. По данным полиции все три случая взрыва связаны между собой, сообщает ТАСС со ссылкой на шефа городской полиции Брайана Мэнли.

По его словам, во всех трех случаях у жилых домов оставляли посылки, которые взорвались после того, как их открыли или подняли. Посылки не были доставлены по почте или какой-либо курьерской службой.

Первый случай взрыва произошел 2 марта, в результате чего погиб мужчина. Второй — в понедельник, 12 марта. В результате погиб 17-летний подросток и пострадала пожилая женщина. В настоящее время она находится в тяжелом состоянии, существует угроза ее жизни.

По словам Мэнли, взрывные устройства имели сильную мощность. В настоящее время правоохранительные органы Остина сформировали группу для расследования всех деталей произошедшего, а также ведется поиск злоумышленника, причастного к организации серии преступлений.