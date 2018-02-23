Мужчина грозил устроить взрыв на военной базе в США
Неизвестный мужчина грозил устроить взрыв на военной базе Китсап в американском штате Вашингтон, сообщил командир базы капитан Алан Шрейдер, чье заявление опубликовано в Facebook.
По его словам, к воротам базы подъехал черный джип. Управлявший автомобилем мужчина утверждал, что у него на теле и в машине были самодельные взрывные устройства.
В итоге водитель был задержан, а на базе объявлена тревога.
Капитан заверил, что сейчас ситуация находится под контролем. При этом он не уточнил, была ли найдена у мужчины взрывчатка.
Ведется расследование с участием ФБР.
Ранее портал iz.ru публиковал видео о том, как секретная ракетная база США оттаивает во льдах Гренландии. Американцы планировали использовать эту базу для ядерного удара по СССР.