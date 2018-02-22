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Военнослужащим США в Южной Корее разрешили не бриться и носить серьги

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Фото: Global Look Press/Oleksandr Rupeta
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Американские военнослужащие, дислоцированные в Южной Корее, могут теперь во внеслужебное время не бриться и носить серьги. Решение об этом принял новый командующий 8-й армией Сухопутных войск США генерал-лейтенант Майкл Биллс, пишет в четверг, 22 февраля, газета Army Times.

Главный сержант-майор Ричард Меррит отметил, что раньше командование «с большей строгостью относились к внешнему виду наших солдат из уважения к культурным традициям местного населения».

«Однако времена меняются. Корейцы стали более терпимо относиться к западным стандартам внешности, поэтому командование пересматривает свои требования», — сказал Меррит.

Не так давно командование Сухопутных войск США, столкнувшись с проблемой недобора новобранцев из-за военных операций в Афганистане и Ираке, пересмотрело свое негативное отношение к татуировкам. В приказ были внесены поправки, позволяющие подписывать контракт с теми, кто имеет татуировки на руках и на задней части шеи, передает ТАСС.

Портал iz.ru писал о том, что нескольких американских военных моряков в Японии проверяют из-за подозрений в торговле наркотиками. Проверка были инициирована в отношении 12 военнослужащих из экипажа авианосца «Рональд Рейган», которые покупали и продавали через интернет экстази и ЛСД.

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