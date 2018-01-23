Взрыв на газовом месторождении в США унес жизни пяти человек

Взрыв на газовом месторождении в американском штате Оклахома унес жизни пяти человек.

Информацию об этом распространили местные правоохранительные органы во вторник, 23 января.

Среди погибших трое жителей Оклахомы и двое выходцев из соседних штатов — Техаса и Колорадо, сообщает ТАСС.

Сам инцидент произошел в понедельник, но спасатели не могли приступить к поискам тел из-за огня.

18 января взрыв метеора в небе над Детройтом в американском штате Мичиган достигал мощности 100 т в тротиловом эквиваленте, сообщили в управлении метеороидов Центра космических полетов NASA в Хантсвилле (штат Алабама).

Падение метеорита в американском штате Мичиган вызвало землетрясение магнитудой 2.0.