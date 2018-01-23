Прямой эфир

Взрыв на газовом месторождении в США унес жизни пяти человек

0
Фото: Global Look Prees/Feng Zi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Взрыв на газовом месторождении в американском штате Оклахома унес жизни пяти человек.

Информацию об этом распространили местные правоохранительные органы во вторник, 23 января.

Среди погибших трое жителей Оклахомы и двое выходцев из соседних штатов — Техаса и Колорадо, сообщает ТАСС.

Сам инцидент произошел в понедельник, но спасатели не могли приступить к поискам тел из-за огня.

18 января взрыв метеора в небе над Детройтом в американском штате Мичиган достигал мощности 100 т в тротиловом эквиваленте, сообщили в управлении метеороидов Центра космических полетов NASA в Хантсвилле (штат Алабама).

Падение метеорита в американском штате Мичиган вызвало землетрясение магнитудой 2.0.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Четыре человека погибли при взрыве на заводе в Индии
Два горняка погибли при взрыве на шахте в Донецкой области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017