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Два горняка погибли при взрыве на шахте в Донецкой области

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Взрыв произошел в воскресенье на шахте в Ждановке Донецкой области, сообщили в МЧС самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. В результате ЧП погибли два горняка.

«20.01.2018 в 12:29 в г. Ждановке (Шахтерский район. — ИФ) на ПАО «АП «Шахта Ждановская» произошел взрыв метано-воздушной смеси. В результате происшествия погибли два человека», — говорится в сообщении министерства ДНР. По информации спасателей, из шахты на поверхность самостоятельно поднялись 314 человек.

Уточняется, что спасательные работы на месте происшествия были закончены к утру воскресенья. 

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