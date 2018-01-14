В Перу после землетрясения потеряна связь с шахтерами

Не менее 17 человек, работающих на одной из шахт в Перу, считаются пропавшими без вести после произошедшего землетрясения. Об этом передает в воскресенье, 14 января, ТАСС со ссылкой на местные издания.

О какой конкретно шахте идет речь, не сообщается. На поиски направлены экстренные службы республики.

Портал iz.ru писал о том, что в воскресенье, 14 января, на юге Перу произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3. В стране объявлена угроза цунами. По последним данным, в результате удара стихии погибло не менее двух человек, порядка 65 пострадали.