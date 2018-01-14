Мощное землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья Перу
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло вблизи побережья Перу, в стране объявлена угроза цунами. Об этом сообщает в воскресенье, 14 января, Геологическая служба США.
Подземные толчки были зафиксированы в 4:18 по местному времени (12:18 мск) в 19 км от города Яука. Очаг землетрясения находился на глубине порядка 10 км.
«У некоторых берегов Перу могут образоваться волны от 0,3 до 1 м выше уровня моря. Волны менее 0,3 метра прогнозируются у берегов Чили», — говорится в заявлении Тихоокеанского центра предупреждения о цунами США, передает «РИА Новости».
Осенью 2017 года землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике. За ним последовало свыше 30 афтершоков.