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Мощное землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья Перу

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Фото: Global Look Press
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Землетрясение магнитудой 7,3 произошло вблизи побережья Перу, в стране объявлена угроза цунами. Об этом сообщает в воскресенье, 14 января, Геологическая служба США.

Подземные толчки были зафиксированы в 4:18 по местному времени (12:18 мск) в 19 км от города Яука. Очаг землетрясения находился на глубине порядка 10 км.

«У некоторых берегов Перу могут образоваться волны от 0,3 до 1 м выше уровня моря. Волны менее 0,3 метра прогнозируются у берегов Чили», — говорится в заявлении Тихоокеанского центра предупреждения о цунами США, передает «РИА Новости». 

Осенью 2017 года землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике. За ним последовало свыше 30 афтершоков.

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