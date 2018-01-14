Мощное землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья Перу

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло вблизи побережья Перу, в стране объявлена угроза цунами. Об этом сообщает в воскресенье, 14 января, Геологическая служба США.

major #earthquake (#sismo) shakes Near Coast of Southern Peru 10 min ago. Effects derived from witnesses' reports: pic.twitter.com/XHJoKQPJ5R — EMSC (@LastQuake) January 14, 2018

Подземные толчки были зафиксированы в 4:18 по местному времени (12:18 мск) в 19 км от города Яука. Очаг землетрясения находился на глубине порядка 10 км.

«У некоторых берегов Перу могут образоваться волны от 0,3 до 1 м выше уровня моря. Волны менее 0,3 метра прогнозируются у берегов Чили», — говорится в заявлении Тихоокеанского центра предупреждения о цунами США, передает «РИА Новости».

Осенью 2017 года землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике. За ним последовало свыше 30 афтершоков.