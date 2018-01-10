В Карибском море отменена угроза цунами из-за землетрясения

Тревога в связи с опасностью возникновения цунами после мощного землетрясения магнитудой 7,6 в Карибском море отменена. Об этом говорится в сообщении Геологической службы США.

Под угрозой удара стихии находились Гондурас, Куба, Мексика, Ямайка, Пуэрто-Рико, Виргинские и Каймановы острова.

Землетрясение было зафиксировано в ночь на 10 января в 66 км от островов Сисне, принадлежащих Гондурасу.

Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет.

В Гондурасе была объявлена 12-часовая опасность цунами.

9 января портал iz.ru сообщал, что подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксированы рядом с побережьем Эквадора. Эпицентр землетрясения располагался в 269 км к северо-западу от города Пуэрто-Айора. Разрушений и пострадавших нет.