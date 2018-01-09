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Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано у побережья Эквадора

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Ivan Damanik
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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло рядом с побережьем Эквадора, сообщила Геологическая служба США.

Подземный толчок был зарегистрирован в 00:05 по всемирному координированному времени (03:05 мск).

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 269 км к северо-западу от города Пуэрто-Айора на острове Санта-Крус. Информации о возможных пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступало.

Ранее 9 января землетрясение магнитудой 4,6 произошло у Командорских островов.

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