Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано у побережья Эквадора

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло рядом с побережьем Эквадора, сообщила Геологическая служба США.

Подземный толчок был зарегистрирован в 00:05 по всемирному координированному времени (03:05 мск).

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 269 км к северо-западу от города Пуэрто-Айора на острове Санта-Крус. Информации о возможных пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступало.

Ранее 9 января землетрясение магнитудой 4,6 произошло у Командорских островов.