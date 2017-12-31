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У берегов острова Гуам произошло землетрясение магнитудой 4,6

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Muhammad Fauzy
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У побережья остова Гуам в Тихом океане зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр подземных толчков находится в 68 км от населенного пункта Инараджан, очаг залегал на глубине 50 км.

Информации о погибших и разрушениях не поступало.

Последний раз удар стихии пришелся на этот регион 28 декабря. Тогда произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр находился в 140 км юго-западнее деревни Меризо, очаг залегал на глубине 14,8 км.

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