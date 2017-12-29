У берегов Индонезии произошло второе землетрясение за сутки

У индонезийского острова Суматра произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

Удар стихии пришелся на западное побережье. Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в море в 176 км северо-западнее города Бенгкулу, очаг находился на глубине 49 км.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было.

Это второе землетрясение у берегов Индонезии за 29 декабря. Утром в пятницу у восточного побережья острова Каракелонг было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,8.