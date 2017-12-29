Прямой эфир

У берегов Индонезии произошло второе землетрясение за сутки

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Danita Delimont
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У индонезийского острова Суматра произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

Удар стихии пришелся на западное побережье. Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в море в 176 км северо-западнее города Бенгкулу, очаг находился на глубине 49 км.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было.

Это второе землетрясение у берегов Индонезии за 29 декабря. Утром в пятницу у восточного побережья острова Каракелонг было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,8.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Туве
В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017